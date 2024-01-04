鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.5億美元，TFUEL(TFUEL)24小時漲幅達22.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,886.03美元，24小時漲跌幅-5.33%；以太幣(ETH)現報價格2,215.84美元，24小時漲跌幅-6.76%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.5億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.87億美元；SOL(SOL)24小時成交量達12.42億美元。

24小時漲幅：TFUEL(TFUEL)24小時漲幅22.5%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅21.1%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅19%。

24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅63.6%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅44.7%；Wing Token(WING)24小時跌幅17.4%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅38.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅35.9%；Auction(AUCTION)近一週漲幅27.1%。

近一週跌幅：Sei(SEI)近一週跌幅70.6%；Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅56%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅50.6%。