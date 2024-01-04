系統電去年12月營收攀峰 今年展望樂觀拚雙位數成長

系統電 (5309-TW) 今 (4) 日公布去年 12 月營收 3.16 億元，創單月新高，月增 12.24%，年增 2.55%，全年營收 32.88 億元，年減 3.34%。展望今年，公司樂觀看好胎壓偵測器 (TPMS) 和工業電腦 (IPC) 的動能，可望帶動營收雙位數成長、雙率同步向上。

系統電第四季營收 8.85 億元，季增 14%、年減 3.8%。公司說明，12 月營收回溫，主要是受惠 IPC 庫存回到健康水位，加上 TPMS 出貨向上及儲能出貨回穩，推升單月營收創高。

展望今年，系統電表示，針對工業及車用 IPC 除了布局抗高溫、防震防摔、耐衝擊、防水、防粉塵規格的多功能性高階產品外，再加上一條龍式的軟體服務，接連拿下國際大廠的訂單。

TPMS 方面，系統電年度出貨量 1000 萬顆，位居全球第五大，公司看好，接下來美國、歐盟等相關環保法規，TPMS 的出貨上將迎來可觀成長，伴隨高毛利的 IPC 加入出貨行列與儲能訂單回穩，將推動整體營收邁向另一波新高峰。

此外，因應供應鏈在地化的趨勢，系統電除了美國廠之外，也將持續擴張生產版圖，下一步插旗歐洲廠，藉此加速取得車廠入門磚的機會，積極導入國際車廠擴大市佔率。