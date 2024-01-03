創新板市值突破1500億元 Vpon威朋控股棄日來台上市

證交所積極協助具前瞻性、創新性與市場性的創新企業加入上市家族，台灣創新板整體市值已突破 1500 億元，同時也爭取國際級企業加入台灣資本市場，證交所今 (3) 日透露，以 AI 大數據技術協助日本政府與服務眾多亞洲金融機構進行數位轉型的日本 Vpon 威朋控股 (VHI) 決定放棄在日上市，改來台籌資。

證交所指出，2023 年力推新經濟產業發展，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，以創新板作為加速進入資本市場的發展路徑，開板以來已累計有 24 家公司申請上市，其中 2023 年共有 14 家申請送件，較 2022 年 8 家幾近 2 倍成長，迄今已達 10 家公司掛牌。

創新板產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，持續帶動新經濟產業聚落形成，以「創新驅動」(Innovation-Driven) 的經濟成長模式，協助企業拓展國際市場、強化營運韌性、展現創新變革能力，進而推升台灣創新經濟地位。

證交所表示，除持續孕育本土新創茁壯發展外，亦積極爭取國際企業加入台灣資本市場，現階段已有日本、新加坡、美國、德國及加拿大等新創公司提出來台上市規劃。

其中，日本 Vpon 威朋控股創辦人吳詣泓表示，因深刻感受到台灣資本市場近年支持新經濟和新創發展的決心，加上台股籌資便利性、交易活絡度、國際化發展及創新服務等特色吸引，從原規劃在日本上市，改以創新板作為上市首選，未來也將鼓勵更多亞洲數位科技新創公司循相同模式，於我國資本市場上市籌資發展。

證交所進一步指出，2024 年將持續辦理國內外招商及全球引資，活絡及催生資本市場動能，並與國發會、數發部、經濟部、文化部、創投公會等單位暨新創生態圈深化合作，期許鏈結資源及擴大影響力，形成數位雲端、綠能環保及生技醫療等三大新經濟產業基石，在多元力量齊助攻下，致力將創新板打造為上市主板中的特色精品店 (Specialty store)。

證交所強調，將展現 Home Market 優勢，朝 3-5 年內創新板累計送件達 80 家公司、10 年逾 150 家公司的目標穩步前進，共創台灣新價值。