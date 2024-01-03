〈台幣〉資金流出股匯雙殺 貶逾1角回測31元整數大關

台北股匯今 (3) 日持續上演雙殺走勢，投資人獲利了結賣壓湧現，加權指數一度重挫逾 200 點，摜破 17600 點及月線支撐，新台幣兌美元匯率也受資金匯出影響，延續昨 (2) 日的貶勢，盤中貶值超過 1 角，回測 31 元整數大關。

2024 年開紅盤後，新台幣兌美元匯率連二日走弱，今天早盤貶值 1.1 角，最低來到 30.976 元，為近一周低點。匯銀人士指出，相較於去年底外資大舉拋匯，昨天轉向賣股匯出調節，雖然出口商見到不錯的價位也有進場賣匯，但仍不敵外資買美元力道。

觀察主要亞幣今天對美元表現，截至上午 10 點半，人民幣、新台幣早盤約貶值 0.2%，韓元、新加坡幣、日元約貶值 0.02-0.04%，亞幣普遍走軟，美元指數小幅回升。

匯銀人士指出，美元指數已回到 102 之上，市場對於降息預期也稍稍降溫，帶動美債殖利率反彈，近期紅海危機掀起地緣政治緊張情緒，加上美國聯準會 (Fed) 將於 2 月 1 日召開利率決策會議，可能加大匯市波動程度，老大哥央行將持續緊盯台北匯市，適時介入調節。

國際市場方面，投資人本周將迎來一連串經濟數據，包含歐洲通膨、美國職位空缺及非農就業報告等，這些訊息將有助於塑造投資人對聯準會和歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策預期。