AI PC元年開始的今天，正式發佈AI股完整操作攻略，最好的買點會是現在嗎？

AI PC 產業起飛的元年，也是大家最有夢的一年。既然是元年，就絕非高速成長的一年，因為 AI PC 大家都知道要發展，也知道未來必然人手一台，但真正的換機熱潮還沒開始，起碼你跟我都還沒有。可是 AI PC 產值明明還沒達到高峰，甚至還沒高速成長，但為什麼股價已經先漲了？其實這就是技術面會領先基本面的道理，因為影響股價漲跌的公式是【資金 + 心理 = 行情】。

大家當前就是預期未來 AI PC 產值會成長再成長，所以宏碁 (2353-TW)、仁寶(2324-TW)、華碩(2357-TW)、和碩(4938-TW) 在去年 12 月就已經先大漲一波，再到後來跟上的藍天 (2362-TW) 也是同樣道理。相信你也發現，其實最好的買點，最好賺的一段，並不是 AI PC 營收成長已經出來的時候，反而是在營收明明都還沒有，但大家卻充滿想像力的時候，股價反而漲的最凶。

趨勢形成需要兩個要素，第一是大家要預期現在買抱著到未來會賺更多，就是市場心理面的部分，第二是要有資金不斷投入一波一波的把股價撐起來，就是資金的部分。其實當營收達到最高峰，產值達到最大，也就是人手一台 AI PC 或 AI 手機的時候，股價早就已經在回落了，因為大家對未來預期會賺更多的期待已經沒有了，營收公佈出來的時候，市場就失去想像空間了，市場已經成熟的那一刻，也是大家夢醒的時候。

就像 2021 年 7 月初海運股整體見高點，但當海運股從高點回檔，其實 SCFI 運價指數還從 2021/7/2 的 3905 漲到 2022/1/7 的高點 5109，也就是海運股啟動空頭走勢後，基本面的運價指數還漲 30.8%。AI PC 這個產業最好的買點，絕不是營收高峰時，甚至不是營收高速成長時，最好的買點其實是 AI PC 才剛要貢獻營收時，也就是現在。繼藍天之後，低檔的 AI PC 補漲機會股還有哪些？歡迎追蹤 LINE 和 YOUTUBE 頻道，我們將陸續分享公佈。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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