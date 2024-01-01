〈2024展望〉DDR5滲透率估破5成 連接器廠同步啖商機

隨著英特爾 (Intel) 全新一代平台 Meteor lake 在 DRAM 規格將全面支援 DDR 5，加上 AI PC 趨勢帶動，業界普遍看好，DDR 5 2024 年滲透率將超過 50%，連接器廠也可望受惠，同步大啖商機。

英特爾上一代 Raptor Lake 筆電平台同時支援 DDR4、DDR5 的 DRAM 規格，但最新筆電平台 Meteor lake 則全面支援 DDR5 的 DRAM 規格，加上超微 (AMD) 也同樣跟進，均有助 DDR5 滲透率提升。

據了解，2023 年因為終端需求放緩、供應鏈庫存去化等因素，導致 DDR5 滲透率攀升不如預期，約 15-20%，不過，目前市場普遍認為，在新平台推出及 AI PC 換機潮帶動下，今年 DDR5 滲透率可望突破 5 成，正式超越 DDR4 成為主流規格，也帶動周邊零組件商機。

連接器廠優群 (3217-TW) 就表示，DDR5 的 So-DIMM、Long DIMM 與 DDR4 的相比，平均售價都提升約 2 倍，而目前在 So-DIMM 的 DDR5 滲透率約 25%，但在新機種上市下，可望進一步放量，將成為推動明年營運成長的重要關鍵。

除了優群外，宣德 (5457-TW) 的 DDR5 CAMM 也獲得英特爾認證，預計今年將陸續出貨，公司看好有助毛利率表現，信音 (6126-TW) DDR So-DIMM 最快也將在下半年量產。