鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-2.62元，預估目標價為90.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.54元下修至-2.62元，其中最高估值0.95元，最低估值-3.1元，預估目標價為90.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|0.95(0.95)
|3.38
|7.25
|最低值
|-3.1(-3.1)
|-1.72
|-1.34
|平均值
|-2.35(-2.31)
|-0.18
|2.76
|中位數
|-2.62(-2.54)
|-0.73
|2.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,020,000
|1,636,000
|2,748,000
|最低值
|980,000
|983,000
|1,242,000
|平均值
|999,380
|1,373,650
|1,992,440
|中位數
|1,006,000
|1,421,000
|2,021,180
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.61
|3.71
|6.5
|4.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
|2,136,270
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。