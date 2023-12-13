【量大強漲股整理】網通股票全面發動，做夢行情啟動，轉機股大公開?

美股昨夜收高帶動下，台股今日一度走高至 17507.92 點，但漲幅收斂，終場上漲 18.30 點， 以 17468.93 點作收，成交量 3144.37 億元。

看一下三大法人: 外資買超 34.67 億元；自營商賣超 40.32 億元；投信買超 44.97 億元；三大法人合計買超 39.32 億元。

台股今日早盤開高站上 17500 點大關，但量能無法有效放大，電子股成交比重朝向 7 成靠攏，盤中資金聚焦車用 PCB、AI、網通走勢活潑，以中小型個股的表現較佳，惟其後遇 AI、鋼鐵、重電等調節賣壓，導致漲勢收斂，但仍以小紅作收，櫃買 OTC 指數表現強勁，再創波段新高，目前台股在 11 月營收公布營收之後，距離 12 月營收發布及第四季財報揭露仍有一段空窗期，做夢題材的轉機股有機會表現，市場將持續關注今晚美國 FOMC 利率政策會議，預期聯準會 12 月將停止升息，有利股市資金動能；國泰投信董事長【張錫】指出，明年台股應會衝破「萬八」，高點上看 18,888 點，在科技業帶頭下，上市櫃公司獲利未來兩年將持續成長，2025 年全體獲利應可破 4 兆元，當年台股有望站上 20,000 點；近期台股類股輪動相當快速，換言之，短線儘管震盪劇烈，但若美股持續強勢盤堅，台股則有望季續挑戰今年新高，年底 + 選舉行情步加溫下，個股將有精采的表現。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，今天平盤小幅震盪，(3661-TW) 世芯 - KY，獲外資大讚，樂觀情境目標價上看 4200 元，股價再刷歷史新高，上漲 + 3.69%，再創波段新高! 來到 3650 元大關，掀起比價效應，IC 設計 (2454-TW) 聯發科，尾盤收高至 955 元，再創新高! 我們早就領先預告在前面! 集團股聯發科 (2454-TW) 走高，將帶動子公司 (6526-TW) 達發走高

(3008-TW) 大立光，11 月進一步增至 67.9 億元歷史單月新高，呈現月增 7.33％、年增 30.54％，今日股價最高攻上 2530 元，大漲 155 元，漲幅 6.53％； AI 伺服器概念股今天回神，(2356-TW) 英業達，以跳空漲停開出、 (2376-TW) 技嘉領軍但尾盤賣單調節，收黑 K， (3231-TW) 緯創、(2301-TW) 光寶科，皆收紅； PCB 大廠， (2368-TW) 金像電走高、(3044) 健鼎，再波段新高、(2313) 華通，法人估全年 EPS 超過 6 元，漲 4.94%，收實體紅 K 棒，個股呈現輪動。

作夢行情啟

網通股噴出

轉機股大公開?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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