光學鍍膜廠商澤米科技由李振瑞出任總座 何昆年將專任董事長

光學鍍膜廠商澤米科技 (6742-TW) 高層人事異動，聘請李振瑞出任澤米總經理，原任董事長兼總經理的何昆年則專任董事長，澤米此一高層人事案將自 2024 年 1 月 8 日生效。

李振瑞原爲澤米科技獨立董事，曾任京元電 (2449-TW) 營運資深處長，宜特 (3289-TW) 旗下創量科技總經理。

澤米科技主要從事光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器 (OLPF)、薄膜光學鍍膜及半導體光學鍍膜等業務，董事長何昆年看好 2024 年半導體業務部門成長，將帶動營收向上，2024 年營收預估也會有雙位數成長。

澤米科技 2024 年預計投入 1.5 億元資本支出，主要用於 CoWoS 封裝鍍膜產能。依澤米預估，2024 年半導體光學鍍膜營收占比將達 40% ，也是三大業務中比重最高區塊。

澤米科技 2023 年前三季營收 4.01 億元，毛利率 18.23%，年減 22.48 個百分點，稅後純益爲 3704 萬元，年減 81.06%，每股純益爲 0.57 元。

澤米科技深耕鍍膜產業近 20 年，並在 12 月 5 日上市掛牌交易，今天收盤價報 63 元，成交量 202 張。

澤米科技以純鍍膜工藝為技術核心，加上冷加工技術，獲得日系相機零組件鍍膜訂單，並逐步切入屏下指紋及車載 IC 等矽晶圓鍍膜，以及 AR/VR/MR 等元宇宙相關元件鍍膜應用，鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及晶圓等各式材料，產品應用由單眼相機逐步拓展至半導體車用感測元件。