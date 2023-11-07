澤米科技預計12月上旬掛牌上市 半導體業務明年可望高度成長

澤米科技 (6742-TW) 從事光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器 (OLPF)、薄膜光學鍍膜及半導體光學鍍膜等業務，預計 12 月上旬掛牌上市，董事長何昆年看好 2024 年半導體業務成長，將帶動營收向上，全年營收也會有雙位數成長。

澤米科技明年預計投入 1.5 億元資本支出，主要用於 CoWoS 封裝鍍膜產能。依澤米預估，2024 年半導體光學鍍膜營收占比將達 40% ，也是三大業務中比重最高區塊。

澤米科技深耕鍍膜產業近 20 年，以純鍍膜工藝為技術核心，加上冷加工技術，獲得日系相機零組件鍍膜訂單，而後逐步切入屏下指紋及車載 IC 等矽晶圓鍍膜，以及 AR/VR/MR 等元宇宙相關元件鍍膜應用，鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及晶圓等各式材料，產品應用由單眼相機逐步拓展至半導體車用感測元件。

澤米科技目前股本約 6.46 億元，擁有各式蒸鍍及濺鍍機台，量測儀器，清洗和切割設備，以及 Class-100-Class-10 等多個無塵等級生產環境，並參與客戶新產品共同開發生產，與客戶培養長期合作關係，積極滿足客戶對光學應用、品質及效率的不同需求，為國際電子大廠優先考量的合作夥伴。

澤米科技 2022 年全年營收爲 9.82 億元，毛利率 43.43%，稅後純益達 2.73 億元，每股純益爲 4.6 元，2023 年上半年營收爲 2.8 億元，毛利率爲 24.4%，稅後純益 3343 萬元，每股純益 0.56 元。

澤米科技終端客戶已由日本四大相機品牌拓展至智慧型手錶領導品牌，目前也已切入全球前兩大車用感測器 IC 大廠，遊戲機品牌廠 2023 年推出新一代 VR 裝置，已開始針對玩家回饋意見進行下一代之設計開發，隨著銷貨庫存逐步去化，近期已重啟拉貨，以遊戲機產業產品生命週期 5-7 年，及第一代 VR 產品銷售量 550 萬台來推算，預估銷量可望超越第一代產品。

展望明年，隨著終端客戶產品驗證程序已進入後期，澤米科技在日、美二大終端客戶需求帶動下，將持續挹注營收動能。澤米科技明 (8) 日將召開上市前業績發表會。