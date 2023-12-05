澤米科技上市度蜜月早盤最高達63.5元漲幅32.2%

光學鍍膜廠商澤米科技 (6742-TW) 今 (5) 日以每股 48 元承銷價上市掛牌交易，在公司看好 2024 年營運在半導體應用部門成長的帶動下，早盤最高價達 63.5 元，漲幅達 32.2%，至午盤的成交量已達 2600 張。

澤米科技主要從事光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器 (OLPF)、薄膜光學鍍膜及半導體光學鍍膜等業務，董事長何昆年看好 2024 年半導體業務部門成長，將帶動營收向上，2024 年營收預估也會有雙位數成長。

澤米科技 2024 年預計投入 1.5 億元資本支出，主要用於 CoWoS 封裝鍍膜產能。依澤米預估，2024 年半導體光學鍍膜營收占比將達 40% ，也是三大業務中比重最高區塊。

澤米科技 2023 年前三季營收 4.01 億元，毛利率 18.23%，年減 22.48 個百分點，稅後純益爲 3704 萬元，年減 81.06%，每股純益爲 0.57 元。

澤米科技深耕鍍膜產業近 20 年，以純鍍膜工藝為技術核心，加上冷加工技術，獲得日系相機零組件鍍膜訂單，並逐步切入屏下指紋及車載 IC 等矽晶圓鍍膜，以及 AR/VR/MR 等元宇宙相關元件鍍膜應用，鍍膜技術應用橫跨玻璃、塑膠及晶圓等各式材料，產品應用由單眼相機逐步拓展至半導體車用感測元件。