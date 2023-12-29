爆拉逾300點！離岸人民幣升破7.1關口

人民幣兑美元匯價延續周四（28 日）強勢，周五盤中升破人民幣 7.1 元關口。

據《華爾街見聞》報導，離岸人民幣兑美元匯率周五盤中漲至 7.0886 元，寫下今年 6 月以來盤中新高，漲逾 309 點。加上周四上漲的 318 點，離岸人民幣兩日暴漲了 627 點。

在岸人民幣兌美元漲約 230 點，報人民幣 7.089 元。

在美國聯準會（Fed）降息預期持續升高的情況下，人民幣兌美元匯率自 11 月以來大幅反彈，在岸、離岸人民幣雙雙雄起，連破數個重要關卡。

展望未來，人民幣匯率走勢如何？多位專家認為，美元走弱，減緩了人民幣外部壓力，加上年末結匯需求升溫，預料人民幣短期將進一步走高。

民銀國際研究部負責人應習文表示，隨著 Fed 降息預期增強與國內經濟恢復，人民幣的國內外環境已經有了較大改觀，2024 年人民幣兌美元匯率重回「7」以內的機率較大。

應習文並說，2024 年 1 月 1 日後，會有新一波匯率額度。另外，臨近春節，企業可能會出現新一輪集中換匯，以便結匯或發放工資，屆時人民幣可能還會出現波動。

平安證券的研究報告則指出，展望 2024 年，人民幣貶值壓力有望緩解，可為貨幣政策騰挪出更大空間。考慮到美元指數中樞下移，且中國經濟「預期差」可能收窄，外需及出口前景向好，預測人民幣兑美元匯率有望逐步回歸 6.8 元至 7.0 元。