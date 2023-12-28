2024年中國央企經營目標定了 國資委部署明年改革任務

中國政府確定明年央企的經營目標與改革任務了，國務院國資委在周一（25 日）至周二召開中央企業負責人會議，總結 2023 年國資央企工作，部署 2024 年重點任務。

據《第一財經》報導，明年國資委對中央企業總體保持「一利五率」目標管理體系不變，具體要求是「一利穩定增長，五率持續優化」。

「一利穩定增長，五率持續優化」，即中央企業效益穩步提升，利潤總額、淨利潤和歸母淨利潤協同增長，淨資產收益率、全員勞動生產率、營業現金比率改善，研發投入強度和科技產出效率持續提高，整體資產負債率保持穩定。

中國企業改革與發展研究會研究員吳剛梁表示，「一利五率」目標管理體系不變是會議的一大看點，有利於企業管理的持續性和穩定性。不過，考核的內在要求會出現變化，中央企業發展目標將由 2023 年的「一增一穩四提升」改為 2024 年的「一利穩定增長，五率持續優化」。

清華大學中國現代國有企業研究院研究主任周麗莎表示，與 2023 年「一利五率」指標相比，2024 年科研投入率指標調整為「研發投入強度和科技產出效率」，不僅強調了科研投入，而且強調了科研產出。這代表當前以企業為主體的科技創新產出，應該更加強調科技創新的科技成果轉化階段。

為實現這些目標，國資委表示要扎實做好 2024 年中央企業改革發展重點工作，抓好「六個著力」，即著力提高品質效益、著力增強科技創新工作力道、著力推進結構調整、著力深化國資國企改革、著力增強戰略支撐托底能力、著力防範化解重大風險。

今年中國正式啟動新一輪國企改革深化提升行動。國資委主任張玉卓表示，2024 年是落實國企改革深化提升行動的關鍵年，也是承上啟下的攻堅年，各央企要深入推動，統籌安排，在難點任務上務求突破，力爭完成 70% 以上主體任務。

