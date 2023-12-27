中信CTBC 168 Studio開幕 虛擬分行吸睛、綠色偵碳元月上線

中國信託提供產業夥伴共創交流與創新業務孵化的多功能場域「CTBC 168 Studio」今 (27) 日正式開幕，「虛擬分行體驗」展區首度曝光，運用 3D 建模技術製作個人化數位分身進入虛擬分行，即可體驗多人同時線上互動；中信金 (2891-TW) 作為首屆永續金融先行者聯盟主席，持續積極布建減碳產品，其中，利用生成式 AI 技術的「綠色偵碳」，將協助全卡別客戶自動計算消費碳足跡，預計 2024 年 1 月下旬上線。

中信金總經理陳佳文致詞時表示，設立「CTBC 168 Studio」是為了實踐數位、永續雙軸轉型，集結各方創新力量將金融服務擴大到社會照顧以及環境永續，持續發揮金融影響力，達到各界共好的未來。

台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮期許，此創新場域未來能作為台灣金融機構引領金融科技合作並促進國際交流的橋樑。經濟部中小及新創企業署署長何晉滄則表示，設立「CTBC 168 Studio」能加深台灣企業與新創產業共同發展，有機會將台灣金融科技實力推向國際舞台。

中國信託「CTBC 168 Studio」正式開幕。(圖: 中信金提供)

CTBC 168 Studio 由創新展示區與創新活動區兩大區域組成，聚焦科技、創新、永續概念，並提供民眾更多元的金融生活化體驗。其中，「創新展示區」展示中國信託科技應用的探索和金融創新成果，首度於全球知名 Roblox 互動遊戲平台建構虛擬中國信託金融園區，並開發棒球、籃球及金融知識問答等遊戲讓親子同樂。

「數位逛展體驗」融入中國信託慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益重點資訊於數位展示廳，提供參與者不受時空限制的線上看展樂趣。

同時展出攜手內政部警政署打造 24 時守護交易安全的「ATM 智能防詐車手交易通報系統」、幫助民眾解答減碳疑問並計算消費碳足跡的「綠色偵碳 GreenGPT」，以及運用虛擬實境（Virtual Reality, VR）建構的未來虛擬分行「中信元宇宙」。

「創新活動區」將作為中國信託孵化創新的對外門戶，採多功能設計取向，配合「內外協作共創」、「科技應用對接」、「創新人才培育」三大策略方向深化創新動能，未來此區可舉辦黑客松競賽活動，激發創意與探索創新，或連結各國駐台辦事處及國際加速器，導入先進金融科技及應用方案，聚焦關鍵趨勢以成為發展實作技能的發源地，持續養成創新人才。