2023年熱門台股TOP10出爐，這4檔漲幅超過200%！加碼告訴你全年市場重大事件

2023 年對不少投資人而言是個豐收的一年，台股加權指數強漲 25 %，美股那斯達克和費城半導體指數漲幅分別超過 40% 與 60% ，標普 500 指數也漲 20% 接近歷史高點。對此，豐雲學堂整理 10 大市場重點事件回顧，2023 年 10 大熱門個股，以及大戶投用戶最愛 10 檔台股美股存股標的，供讀者參考。

2023 年 10 大市場重點事件回顧

全球經濟牽一髮而動全身，間接影響股市的走向，因此投資人可多加關注新聞時事。而豐雲學堂也在年末整理 2023 年 10 大市場事件回顧，包含 ChatGPT、AI 概念股、碳權交易所、NVIDIA、新光金台新金經營權之爭、台電十年強化電網計畫、超導體、中國房市、以巴衝突、紅海危機、台積電劉德音退休等熱門話題帶你一次回顧！

2023 年熱門台股 TOP10

豐雲學堂盤點 2023 年市場 10 大爆紅個股，根據周轉率、成交值等十餘種參數，利用多維度的量化數據分析演算法，計算出台股前 10 大熱門股，幫助投資人了解市場變化動態、資金流向與法人散戶的參與度。這些股票皆與今年最熱門話題 AI 供應鏈有直接或間接關聯，其中有 4 檔漲幅更是超過 200%！

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