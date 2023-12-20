研調估電視面板12月跌幅持穩 業者積極減產醞釀反彈

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 12 月下旬面板價格評析，集邦認為，12 月電視面板跌幅度估與 11 月相當、下跌 2-3 美元，加上面板廠積極減產，不僅藉此來減緩價格下跌的壓力，同時開始營造面板價格準備反轉向上的氛圍。

集邦表示，在黑色星期五最終的促銷結果不理想的狀況下，僅觀察到銷售成績較好的通路自有品牌有小規模的需求回補，至於一線大品牌客戶則持續修正面板訂單需求。

不過，面板廠仍積極透過減產來調控產出與庫存水位，甚至也預告明年第一季農曆新年期間將會有近兩週的歲修安排，藉此來減緩價格下跌的壓力，同時開始營造面板價格準備反轉向上的氛圍。

因為減產幅度有持續擴大的跡象，目前觀察 12 月的電視面板價格下跌幅度與 11 月相當，32"與 43" 下跌 2 塊，50"下跌 3 塊。55" 下跌 2 塊，65"與 75" 下跌 3 塊。

以顯示器面板而言，集邦表示，第四季需求持續疲弱不振，過去幾個月面板廠只在高階機種面板價格上作微幅的讓步，不過進入 12 月後，價格下跌的壓力已擴及主流面板規格，部分面板廠為維持出貨動能，在價格姿態上明顯放軟。

因此，集邦認為，目前觀察 12 月的跌幅，預計 23.8"Open Cell 面板將下跌 0.2 美元，21.5"、23.8"與 27" 將下跌 0.1 美元。

筆電方面，集邦指出，進入第四季後需求明顯走弱，面板廠面臨維持出貨動能的壓力下，連帶也讓過去幾個月持續穩定的面板價格開始朝買方略為傾斜。

目前觀察 12 月面板價格，除了 11.6"與 14"/15.6"TN 機種面板價格在價格偏低以及供給量較少仍可維持持平外，14"/15.6" IPS 機種面板價格預計將微幅下跌 0.1 美元。