全球最富裕國家排名出爐 澳門富過香港

美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）近日公布「2023 年全球最富裕國家」排名，以購買力平價人均 GDP 計算，前三名分別是愛爾蘭、盧森堡及新加坡，且澳門富過香港。

其中，澳門超過香港，以近 9 萬美元的購買力平價人均 GDP ，排名全球第五，香港排名全球第 12，超過 7 萬美元。

澳門政府統計暨普查局的數據顯示，澳門今年第 1 季、第 2 季及上半年本地生產總值按年實質變動分別修訂至 33.0%、102.0% 及 62.3%；第 3 季按年實質增長 116.1%，主要是受惠於服務出口表現強勁；今年前三季本地生產總值按年實質增長 77.7%，整體經濟總量回復至 2019 年同期的 77.4%。

香港政府統計處的資料則顯示，香港今年前兩季實質本地生產總值分別按年增長 2.9% 及 1.5%，第 3 季按年增長 4.1%。港府表示，在訪港旅遊業和民間消費支持下，2023 年經濟成長預測為 3.2%。

台灣則擠進全球前 20 名，位居第 14 名，購買力平價人均 GDP 為 7 萬 3,344 美元（新台幣 228 萬）。

世界前 20 名的國家，第 11 名起依序為汶萊、香港、丹麥、台灣、荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、瑞典。

澳洲（第 22 名）、南韓（第 30 名）、英國（第 31 名）、日本（第 38 名）、俄羅斯（第 60 名）等全被台灣甩在後頭。中國則排在第 77 名，購買力平價人均 GDP 為 2 萬 3,382 美元（新台幣 72.7 萬）。