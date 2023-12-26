郭明錤估Vision Pro最快1月底發售、新款Mac年底問世

知名蘋果 (AAPL-US) 分析師郭明錤周一 (25 日) 發布 2024 年消費電子產業三大關鍵投資趨勢報告，提到 Vision Pro 將是蘋果在 2024 年最重要的產品，推估最快 1 月底就會發售。此外，他還預測新的 Mac 發表會將在年底舉行。

郭明錤表示，目前 Vision Pro 已進入量產階段，預估 2024 年 1 月第一周開始大量出貨。根據目前的出貨時程，蘋果最有可能在 1 月底或 2 月初開始發售 Vision Pro。

他預估，2024 年 Vision Pro 出貨量將達約 50 萬部，若用戶對該產品反應優於預期，將有利於強化「Vision Pro 是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。

蘋果在今年 6 月的 WWDC 開發者大會上首度發表頭戴裝置 Vision Pro，宣布計劃於 2024 年初在美國上市，明年稍晚在更多國家推出。根據彭博上周報導，蘋果正在全力推進 Vision Pro 在中國工廠的量產作業，目標是 1 月底前讓產品就緒，2 月正式開賣。

科技媒體《9to5Mac》最近對 9,800 名讀者進行調查，其中 66% 受訪者表示不會購買 Vision Pro，19% 表示會購買，15% 表示尚未做出決定。

新款 Mac 估 2024 年底亮相

郭明錤還預估，iPhone 16 推出後，蘋果將在 2024 年第四季為新款 Mac 舉辦一場新的媒體活動。目前除了 WWDC 以外，他還沒確定上半年還有哪些活動。

然而，從郭明錤的預測來看，Mac 的發布時程似乎拉得太長，市場認為蘋果不太可能等到 2024 年秋季才推出 Mac Studio、Mac Pro 或 M3 Ultra 等產品，但可能會在 WWDC 大會上首次亮相。