【量大強漲股整理】AI邊緣運算再起，AI PC、AI NB、智慧手機、IPC，供應鏈迎接評價調升行情，概念股可鎖定誰?

台股今日早盤開高，在電子權值反彈下，終場上漲 52.89 點，收在 17596.63 點，成交量 2882 .90 億元。

看一下三大法人: 外資買超 61.82 億元；投信買超 19.26 億元；自營商賣超 9.41 億元，三大法人合計買超 71.67 億元。

美股反彈收高，台積電 ADR 也隨之彈升逾 2.5％，激勵半導體雙雄回神下，指數同步開高震盪，一度漲幅超過 60 點，指數在 17600 點上下震盪，站穩十日線，收量縮紅 K 棒；多頭資金從傳產類股回流電子股，聚焦在記憶體、航運股以及 AI PC 族群上，外資開始進入放長假階段，盤面上轉由內資主導，台股持續狹幅震盪整理；下周為投信、集團作帳周，依歷史經驗來看，12 月底過後進接著，法人元月將會鳴槍起跑開始布局，加上 1 月 13 日迎來總統大選，選舉行情啟動下，適逢財報空窗期，容易上演做夢行情，將有利個股接棒表現；選股將重於選市。

個股方面， 權值股，(2330-TW) 台積電，反彈收高，企圖挑戰五日線，(2454-TW) 聯發科，上漲 1.43%，達 990 元、站穩所有均線；今日盤面再度聚焦航運股， (2609-TW) 陽明，持續帶量上漲，漲幅 3.79%，改寫近六個月來新高，成交值高達 208 億元，穩坐成交值冠軍，(2615-TW) 萬海、(2609-TW) 長榮，皆收紅；面板雙雄領軍上攻， (3481-TW) 群創，爆量拉出逾半根停板，(2409-TW) 友達，有 2.41% 的漲幅；美國記憶體巨擘美光上季財報優於預期，不過記憶體族群走勢不夠強勁， (2344-TW) 華邦電、 (2408-TW) 南亞科、(2377-TW) 旺宏，皆開高走低；ASIC 族群也獲青睞， (3443-TW) 創意、(6531-TW) 愛普 *，雙雙大漲超過 3%。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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