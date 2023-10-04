被指助華為建廠 亞翔等三家台廠同步澄清

外媒報導，漢唐 (2404-TW)、崇越 (5434-TW)、亞翔 (6139-TW) 與矽科宏晟 (6725-TW) 四家台廠，協助華為突破美國制裁，除了崇越昨日已澄清外，另外三家業者今 (4) 日也接連公告澄清，指出僅提供廠務設施，且所有業務皆合法合規。

漢唐指出，旗下江西漢唐近期承接深圳市昇維旭某項內裝改造小型工程，公司依約施作，且目前並無與華為、昇維旭公司間有訂單或合同，同時強調江西漢唐均為工程專業，並無製造及出口與晶圓相關等產品或設備。

漢唐重申，公司所有投資、業務承接及營運，均遵守國家政策、政府法令規定及主管機關管理，除重視投資大眾權益外，更注重社會秩序與公共利益之維護。

亞翔也表示，旗下子公司僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料或管制產品及半導體生產設備領域，所有投資與業務遵守主管機關政策，並嚴格遵守相關法律規定，保障所有投資人、員工的權宜及提供客戶最佳化的技術管理服務及正直合法的業務經營。

矽科宏晟指出，自 111 年 6 月以來陸續承接鵬芯微及鵬新旭廠務端化學品供應系統工程，未提供半導體製程設備予鵬芯微及鵬新旭，公司所有業務皆遵守國家政策與法令，以拓展營運項目，工程業務持續進行中不受影響。