現觀1/15上市 25日起競拍 底價100元

全球電信數據分析領導商現觀科技 (6906-TW) 預計 1 月 15 日掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共 2064 張，競拍底價為 100 元，競拍期間自 12 月 25 日起至 27 日止， 29 日開標，並於 1 月 3 日至 1 月 5 日辦理公開申購。

現觀科技是全球第一家以 AI Deep Learning 大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，擁有最精準度定位和全球首個 5G NSA 和 5G SA 的地理定位平台。

隨著 5G 時代來臨，電信業者對網路優化系統的需求日益增加，現觀今年取得全球第三大、印度第一大電信業者 Bharti Airtel 的 5G 網路布建合約，合約總計金額約 900 萬美元，挹注強勁的營運動能。

面對 5G SA 網路架構帶來的挑戰，現觀表示，透過獨家深度學習 AI 演算法，使 CovMo™平台能快速處理巨量行動數據，除了已獲印度的電信業者 Airtel 青睞簽訂 5G 網路大單，也獲澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者初次建置和 5G 擴建訂單。

展望未來，現觀樂觀指出，來自大型電信客戶合約已奠定強大的市場地位，截至 9 月底，未履行合約金額逾 4.92 億元，年增 62%，其中 CovMo 5G 訂單占比超過 80%，而現有客戶訂單量也逐年顯著增加，未來 1-5 年內據客戶合約條件，依完工進度逐步認列營收，期許明年營運續創佳績。