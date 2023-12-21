明年元旦起興櫃整併、開放簡易公發 戰略新板走入歷史

金管會已核准櫃買中心規劃興櫃市場 (含一般板及戰略新板) 整併及全面採簡易公開發行機制，新制將自明 (2024) 年度起實施。金管會今 (21) 日召開例會時表示，本次修正後，興櫃市場回歸單一板塊的預備市場，定位更明確，且有助企業降低進入資本市場的前置作業時間。興櫃公司目前共有 306 家，待戰略新板 13 家轉過去後，明年元旦起，總計增至 319 家。

金管會證期局官員指出，本次募發準則、外募發準則及公說書準則等 3 項法規修正條文，明定自 2024 年 1 月 1 日施行；另外，集保劃撥辦法部分，因應戰略新板最後交易日的交割需求，明定自 2024 年 1 月 4 日施行。

根據統計，戰略新板自 2021 年 7 月 20 日開板上路迄今，總計 36 家登錄，其中 4 家改為申請上櫃 (2 家待掛牌)，1 家改掛創新板，1 家轉為上市，還有一些轉為一般板興櫃公司，截至目前還剩下 13 家留在戰略新板，明年度將全面改成一般板。

金管會證期局官員說明，將配合興櫃市場整併，刪除戰略新板相關規定，包括戰略新板公司之名詞定義、辦理公募及私募有價證券之參考價格計算方式、公開說明書應揭露之資訊、買賣辦理集中交割等相關規定。

此外，開放公司可選擇採用簡易公開發行機制申請登錄興櫃，將原本適用於為申請登錄戰略新板，申報首次辦理股票公開發行者，其公開說明書得檢附最近年度財務報告之規定，擴大為申請登錄興櫃之公司均得適用。