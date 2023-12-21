【量大強漲股整理】進入集團作帳關鍵周，掌握哪三個面向，挑中潛力集團股?

台股今日受美股四大指數收黑影響，終場下跌 91.46 點，收在 17543.74 點，成交量 3242.27 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 27.68 元；自營商賣超 32.76 億元；投信賣超 19.73 億元；三大法人合計賣超 80.17 億元。

美國 Fed 官員對於降息立場曖昧不明，使得美股創高後拉回修正， 即便受美股影響，台股拉回百點， 開低至 17442.76 點，碰觸月線後跌幅收斂，重回 17500 點，收量縮紅 K 棒，甚至留下高達逾 88 點的下影線，表示月線附近有強勁的支撐

力道，今日並沒有出現跌停股，反倒有八檔漲停股，同時台股三王，(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、小跌，反到 (3008-TW) 大立光，逆勢收紅，更顯示台股弱中透強的訊號；記憶體、航運以及鋼鐵類股為盤面上抗跌走揚族群，尾盤航海王逆勢向上；FOMC 確立升息循環結束且 2024 年啟動降息，加上選舉、作夢行情啟動，台股雖漲多但防守力道強勁，偏多看待股市氛圍，個股仍有表現機會。

個股方面， (2330-TW) 台積電，回測月線支撐；記憶體大廠美光公布營收 47.26 億美元，季增 18％，年增 16％，優於市場預期 44.94 億美元，(2408-TW) 南亞科、(2344-TW) 華邦電， (8299-TW) 群聯，逆勢抗跌；紅海危機持續發酵，13 航商繞道好望角，運價上漲可能持續至明年 1 月，使得航運族群午盤過後續強， (2609-TW) 陽明，強攻漲停，一舉重返年線大關，成交值也再度冠居全台股，飆上 177 億元、(2603-TW) 長榮，表現同樣強勢，漲幅 2.7%，距離填息之路僅一步之遙；AI PC 概念股也延續強勁走勢， (2382-TW) 廣達，翻紅後，收復季線大關、(2376-TW) 技嘉，守穩季線大關、(2356-TW) 英業達、(2353-TW) 宏碁 、(2357-TW) 華碩，都收在平盤上；千金股方面，股王，(3661-TW) 世芯 - KY，決議辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定 350~400 萬股，股價開低後買盤承接，月線有所支撐、(6669-TW) 緯穎，更帶量上攻，站上所有均線；鋼鐵類股表現強勢，(2033-TW) 佳大，開高走低，終場上漲 1.58%，(2211-TW) 長榮鋼，漲 2.49%。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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