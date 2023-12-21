金融歷史學家：泡沫破裂 2024年可能是一生最嚴重的崩盤年

儘管 2023 年多數資產表現良好，一位作家兼金融歷史學家卻警告，股票、住房、加密貨幣和其他資產存在巨大泡沫，即將破裂，其後果將是災難性的。

Harry Dent 是 HS Dent 投資管理公司創辦人，著有《未來大蕭條》一書知名，他對接下來的 2024 年憂心忡忡。

Dent 本周受訪時說：「我認為 2024 年將是我們一生中遇到的最嚴重的單一崩盤年。」

他指責近年來政府過度支出，造成了資產價格的「一切泡沫」，他確信這種泡沫將會破裂。

標普 500 指數去年大幅下跌，但今年已反彈近 25%，接近歷史高點。 近幾個月來，房價也飆升至歷史新高，而比特幣和其他加密貨幣的價值今年也增加了一倍以上。

Dent 預計，接下來泡沫破裂的崩盤，將不會是一次單純的修正。他預估，標普 500 指數可能會暴跌 80% 以上，至金融危機以來最低，美國平均房價可能會下跌一半，加密貨幣可能會暴跌 90% 以上。

Dent 形容，任何經歷過這種情況的人，都會想拿槍瞄準他們的股票經紀人。

Dent 預計，到明年 5 月份，將會有更明顯的跡象表明末日即將來臨。

他表示，投資者很幸運，今年市場反彈，並基本消除了去年的損失。他說，如果他們在接下來的六個月到一年內退出市場，並且他的預測被證明是正確的，他們將避免巨大的損失，並能夠以極其便宜的價格回購並獲得豐厚的回報。

Dent 表示，這次崩盤後，可能會讓當局在未來的預算赤字和人為抬高資產價格問題上三思而行。他是那個祈禱事故發生的人，因為如此一來，當局將獲重要的教訓，並且有機會他這輩子都不會再看到泡沫了。

一段時間以來，登特一直在對市場和經濟敲響警鐘，但市場和經濟無視他的末日論點。

例如，他去年 8 月警告稱，那斯達克綜合指數將在幾個月內暴跌 40% 以上，跌至 8000 點以下。 當年 10 月，以科技股為主的指數曾經一度跌至 10300 點，但此後一直反彈至今天超過 15000 點。