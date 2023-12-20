台灣ESG紙瓶創新企業 GreenTek Innovation Inc 獲國際啤酒大廠百威肯定

GreenTek Innovation Inc （GTI） 是一家由墨石資本領投的 ESG 相關公司，在全球最大啤酒廠之一的百威啤酒公司主辦的「2023 Impact Hub100+23 ESG 環保創新產品競賽」中以其獨家專利的「複合式 100% 植物基紙瓶」榮獲首獎的殊榮，百威亞太總部亞太可持續發展與採購副總裁 Jan Clysner 親自頒予 GTI 榮譽證書，GTI 創辦人暨董事長許佑正先生親自領取，GTI 公司針對取代塑膠容器經過许佑正創辦人暨董事長及公司研發團隊數年的研發與改進，在完全沒有使用塑膠材料，克服了紙的強度與防水性問題，發明了複合式 100% 植物基紙瓶，在可持續發展（ESG）領域做出了卓越的貢獻，這個榮譽是對 GTi 公司在紙類包材環保創新領域的肯定，也表明 GTI 在環保包裝領域的領先地位。

由墨石資本（Inkstone Capital） 領投的 ESG 相關公司，GreenTek Innovation Inc. (簡稱 GTi） 公司是一家專注於環保創新產品開發的公司，擁有來自世界各地的多項環保專利，已獲得 50 多張專利證書。與此同時，GTi 公司還與眾多知名品牌公司，如可口可樂、海尼根、寶潔 P&G、法國歐萊雅 L"Oréal 和中國雲南白藥牙膏公司等簽署了合作協議，共同開發創新的環保包裝材料產品。

GTi 公司專注於開發世界獨家專利的環保產品，包括環保紙瓶、紙牙膏、藥膏、化妝品軟管、雙層紙杯蓋、彎曲紙吸管、直式紙吸管、紙水煙管、環保螺絲、環保扁平牛奶袋等創新產品。他們的業務已經擴展到全球市場，包括台灣、中國、越南、印尼、印度、日本、美國、英國、法國、荷蘭、阿聯酋等地。

(來源: 廠商提供)

墨石資本旗下有一家由墨石資本董事長張義發與其台灣投資人好友主導的 Nasdaq 全球市場主板上市的特殊目的收購公司，主要資金來自美國華爾街數家法人投資機構與傳統產業的企業主。

張義發，擔任 Greentek Innovation Inc. 共同創辦人及 AIMAU 的董事長兼執行長。張義發本身是墨石資本的董事長兼執行長暨銘傳大學公行系助理教授，擁有超過 20 年的投資管理和諮詢經驗。2012 年，張義發成立了墨石資本有限公司 (「墨石資本」)，一直擔任執行長至今，這是一家專注於技術的投資諮詢公司，服務兩岸三地的客戶。成立墨石資本之前 ， 張先生還擔任了 ARC 中國投資公司董事總經理；2022 年 4 月，張義發曾擔任墨石飛博收購公司董事長兼執行長，這是一家美國德拉瓦州在 準備在 Nasdaq 上市註冊的特殊目的收購公司。