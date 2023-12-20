【量大強漲股整理】AIPC題材夯相關股可留意誰，該如何選股?

美股續漲，激勵台股今日走強，終場指數上漲 58.65 點，終場收 17635.2 點，成交量 3358.15 億元。

看一下三大法人: 外資買超 246.08 元，連 9 買；自營商賣超 112.73 億元，呈現連 16 賣；投信賣超 26.92 億元；三大法人合計買超 106.43 億元。

今日台股開高後，隨後在平盤橫向游走，午後航運步步高走勢，加上尾盤，(2330-TW) 台積電，拉回平盤，大盤衝上最高 17657.65 點，終場收量增紅 K 棒，恰逢今日為外資放假前，今年最後一次台指期結算，最後一盤量能增加 397.46 億元；由於國際股市仍表現續強，同時各均線呈現多頭排列，台股近期外資放假，成交量必然量縮，內資主導下台股將高檔震盪、盤面類股輪動快速；總統大選倒數、國內外基本面及資金面改善，大摩發布最新的「台股策略報告」，看好台股 2024 年展望，原先預估的 17,500 點上調至 18,500 點，樂觀情境下更上看 20,000 點。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，現任董座將於明年股東會後退休，由副董事長暨總裁魏哲家接任，開盤上漲 2 元，盤中在平盤震盪，收持平，收在 585 元；由 AI PC 題材扮演撐盤要角， (2317-TW) 鴻海，漲 1.95%、(2353-TW) 宏碁，漲 9.58%、 (2357-TW) 華碩，漲 6.01%、 (2324-TW) 仁寶，更是衝上亮燈漲停，28 萬張高居成交量榜首，AI 概念股，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎，齊步走高， (2356-TW) 英業達，漲 8.77%，成交量 19 萬張；經濟部與交通部明年攜手啟動「順道觀光」方案，帶觀光股走揚，(2739-TW) 寒舍、(2748-TW) 雲品，勁揚逾 6%；航運股午後攻勢擴大，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，皆收紅。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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