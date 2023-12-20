【量大強漲股整理】AIPC題材夯相關股可留意誰，該如何選股?

美股續漲，激勵台股今日走強，終場指數上漲 58.65 點，終場收 17635.2 點，成交量 3358.15 億元。
看一下三大法人: 外資買超 246.08 元，連 9 買；自營商賣超 112.73 億元，呈現連 16 賣；投信賣超 26.92 億元；三大法人合計買超 106.43 億元。
今日台股開高後，隨後在平盤橫向游走，午後航運步步高走勢，加上尾盤，(2330-TW) 台積電，拉回平盤，大盤衝上最高 17657.65 點，終場收量增紅 K 棒，恰逢今日為外資放假前，今年最後一次台指期結算，最後一盤量能增加 397.46 億元；由於國際股市仍表現續強，同時各均線呈現多頭排列，台股近期外資放假，成交量必然量縮，內資主導下台股將高檔震盪、盤面類股輪動快速；總統大選倒數、國內外基本面及資金面改善，大摩發布最新的「台股策略報告」，看好台股 2024 年展望，原先預估的 17,500 點上調至 18,500 點，樂觀情境下更上看 20,000 點。
個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，現任董座將於明年股東會後退休，由副董事長暨總裁魏哲家接任，開盤上漲 2 元，盤中在平盤震盪，收持平，收在 585 元；由 AI PC 題材扮演撐盤要角， (2317-TW) 鴻海，漲 1.95%、(2353-TW) 宏碁，漲 9.58%、 (2357-TW) 華碩，漲 6.01%、 (2324-TW) 仁寶，更是衝上亮燈漲停，28 萬張高居成交量榜首，AI 概念股，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎，齊步走高， (2356-TW) 英業達，漲 8.77%，成交量 19 萬張；經濟部與交通部明年攜手啟動「順道觀光」方案，帶觀光股走揚，(2739-TW) 寒舍、(2748-TW) 雲品，勁揚逾 6%；航運股午後攻勢擴大，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，皆收紅。
想持股診斷或詢問盤勢分析
歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
AIPC(華碩) 再創波段新高!
子公司將有表現機會!
經濟日報冠軍股【6223 普萊德】+8%
【3515 華擎】、【6683 雍智科】
再創新高! 領先預告!
類股輪動快速，該如何選股?
影片中分享給你知道
12/20 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(2324-TW) 仁寶
(1732-TW) 毛寶
(2331-TW) 精英
(2362-TW) 藍天
(3652-TW) 精聯
(1325-TW) 恆大
(6164-TW) 華興
(2032-TW) 新鋼
(2033-TW) 佳大
(9105-TW) 泰金寶 - DR
(4968-TW) 立積
(1466-TW) 聚隆
(2515-TW) 中工
(6415-TW) 矽力 *-KY
(6719-TW) 力智
(3706-TW) 神達
12/20 強勢股分享
【上櫃量大上漲股】
(5426-TW) 振發
(8410-TW) 森田
(4303-TW) 信立
(8059-TW) 凱碩
(3228-TW) 金麗科
(6138-TW) 茂達
(6156-TW) 松上
(5410-TW) 國眾
(6263-TW) 普萊德
(3526-TW) 凡甲
(3521-TW) 鴻翊
(3675-TW) 德微
(3217-TW) 優群
(3211-TW) 順達
(3287-TW) 廣寰科
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
FB 粉絲團:【股市期皇后】
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險