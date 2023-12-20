〈台股盤中〉PC概念股強勢領軍 挑戰收復五日線

美股四大指數周一收紅，激勵台股今 (20) 日開盤走強，尤其 PC 概念股強勢表態，推升指數最高一度達 17644 點，漲幅約 68 點，企圖挑戰收復五日線，不過由於聖誕節外資即將放假以及台指期結算等壓力，漲幅略微收斂，今日預估成交量約 2700 億元。

今日盤面焦點輪動至 PC 族群，隨著明年 PC 市場重返成長，加上搭載 Arm 架構處理器的筆電即將問世，相關概念股激昂，仁寶 (2324-TW) 傳出是搭載高通 Snapdragon X Elite 的主要 ODM，獲外資升評，激勵股價強攻漲停，成交值飆上 91 億元，冠居全台股。

除了仁寶外，宏碁 (2353-TW) 與華碩 (2357-TW) 雙 A 雙雙大漲 7%，宏碁一舉改寫 11 年新高，華碩更創下 25 年來高點，其他 ODM 如廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 漲勢也凌厲。

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW) 董事長劉德音即將在明年退休，股價在平盤附近震盪，聯發科 (2454-TW) 則因日前漲多回檔，鴻海 (2317-TW) 小漲表態，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也都在盤上，支撐整體大盤走勢。