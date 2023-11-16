囤房稅2.0修法初審過關 關鍵條文保留協商拚12/18三讀

立法院財政委員會今 (16) 日初審《房屋稅條例》部分條文修正草案，俗稱「囤房稅 2.0」，最終順利送出委員會，不過，非自住住家稅率、房屋標準單價等關鍵條文，朝野仍未達成共識，因此保留院會協商，力拚 12 月 18 日三讀。

根據行政院通過財政部擬具的《房屋稅條例》修正草案，非自住住家房屋稅將採全國歸戶制，法定稅率從現行 1.5% 至 3.6% 提高到 2% 至 4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋，各地方政府均應參考公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，並採全數累進課徵。

針對建商持有待銷售房屋，政院版考量其為供給者，應給予合理銷售期間，因此，持有期間為 2 年內的房屋，法定稅率改為 2%-3.6%；超過 2 年之餘屋，適用一般非自住住家用房屋稅率範圍 2%-4.8%。

不過，在今天財委會審查的過程中，許多立委認為，建商餘屋持有 1 年內銷售時間太短，寬限期應給予較寬鬆的稅率，財政部表示可以考量採行基本稅率 2%。

民進黨立委吳秉叡指出，政院版修正草案原先針對商辦、工廠等非居住用不動產，授權地方亦可訂定差別稅率課徵囤房稅，但他認為不宜擴大，這與抑制高房價問題是兩回事。

民進黨立委郭國文也強調，應區分自住及非自住的定義，差別費率訂定出來才能確保居住權的保障，另外也要增加多屋持有者的持有成本，他主張自住部分，稅率要從 1.2% 降至 1%，才能嘉惠到所有自住的民眾，3 戶以上的部分，可採所得稅累進的概念，以幾戶作為標準，即可適用做全國歸戶，才不會造成縣市增稅。

此外，民眾黨及時代力量黨團主張，攸關課稅基準的房屋標準單價應從 3 年調降為 2 年重新評定，但財政部認為，房屋現值評定較公告地價重新評定更加複雜，希望能維持 3 年評定一次。