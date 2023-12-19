〈貴金屬盤後〉逢低買盤進駐 金價小漲 等待通膨數據出爐

金價周一 (18 日) 以小漲作收，交易員趁價格下跌逢低買進，同時焦點轉移到本周將公布的通膨數據，以了解聯準會 (Fed) 最近的鴿派轉向是否有數據支持。

紐約黃金期貨上漲 0.2%，報每盎司 2040.80 美元。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 2026.5374 美元。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「市場正在暫停模式，等待下一個重大的經濟數據或消息，但交易員之間存在一種逢低買進的心態，技術面看起來偏多。」

Wyckoff 說，此刻支持金價的力量包括疲軟的美元、較寬鬆的貨幣政策，和中東局勢緊張引發的避險需求。

Fed 上周利率按兵不動，並暗示歷史性的貨幣政策緊縮可能已經結束，原因是通膨如預期中下滑。

但芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 說，Fed 並未預先承諾很快就會降息。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估明年 3 月降息機率達 69%。

對不孳息的黃金來說，當利率下滑，持有黃金的機會成本相對變低，有利於價格。

10 年期美債殖利率周一徘徊在 7 月迄今的低點。交易員等待本周一連串經濟數據，包括 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

Intesa Sanpaolo 表示，美國利率的下滑趨勢，通常伴隨著強勢且多頭的黃金表現，這種不平衡的趨勢可能延續，並嘉惠黃金，而且明年上半年格外明顯。

他預估，2024 年黃金價格平均可漲到每盎司 2050 美元。

白銀現貨價下跌 0.3% 至每盎司 23.765 美元，白金上揚 0.4% 至每盎司 943.75 美元，鈀金上漲 0.8% 至每盎司 1182.36 美元，觸及兩個半月新高。