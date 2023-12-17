鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.26億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達12.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格41,914.21美元，24小時漲跌幅-0.83%；以太幣(ETH)現報價格2,215.73美元，24小時漲跌幅-1.49%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.26億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.23億美元。

24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅12.3%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.93%；FTT(FTT)24小時漲幅9.12%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅53.2%；STORJ(STORJ)24小時跌幅19.2%；Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅16.8%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅30.2%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅23.1%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅18.9%。

近一週跌幅：Osmosis(OSMO)近一週跌幅86.3%；數位代幣(ICP)近一週跌幅82.1%；Auction(AUCTION)近一週跌幅71.5%。

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