鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.87億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達14.9%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,106.48美元，24小時漲跌幅-0.06%；以太幣(ETH)現報價格2,228.01美元，24小時漲跌幅-0.74%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.87億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.14億美元。

24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅14.9%；Bonk(BONK)24小時漲幅10.8%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅7.81%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅54.4%；數位代幣(ICP)24小時跌幅39.6%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅24.3%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅30.2%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅23.1%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅18.9%。

近一週跌幅：Osmosis(OSMO)近一週跌幅86.3%；數位代幣(ICP)近一週跌幅82.1%；Auction(AUCTION)近一週跌幅71.5%。

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