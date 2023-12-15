〈能源盤後〉美元走軟引發空頭回補 原油收登一周最高點

國際油價周四 (14 日) 上漲至一周來最高收盤價，係因美元下跌有助於提振大宗商品價格。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.11 美元或 3%，收每桶 71.58 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.35 美元或 3.2%，報每桶 76.61 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 最近月原油期貨價格均創 12 月 5 日以來最高收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 4.6%，收每加侖 2.12 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.59 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.4%，收每百萬 Btu 2.39 美元。

市場驅動力

聯準會 (Fed) 周三做出維持利率不變的決議後，油價連續兩日上漲。Fed 暗示明年計劃降息 3 次。

市場分析師表示，Fed 的政策聲明和預測明顯表現出鴿派基調，這導致美元和美國公債殖利率下滑，從而抬升大宗商品價格，因為大宗商品通常以美元定價，美元疲軟可提高非美元買方的購買意願。

周四美元持續走疲，ICE 美元指數下降 0.9% 至 101.994。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「近期油價暴跌，OPEC 認為是因市場過度擔憂需求所導致，而油價暴跌也是 Fed 示意升息週期結束的主要因素。」

根據芝加哥商品交易所集團的聯邦基金期貨，新的一年可能會降息 3 次。「這會讓股市出現近乎恐怖的史詩般風險反彈，而近期因世界發展方向而受到抑制的大宗商品也大會大幅回升。」Flynn 說。

Fed 周三的利率決議對市場產生廣泛影響，交易員很大程度上忽視了國際能源總署 (IEA) 的最新報告。IEA 報告警告，隨著非 OPEC + 國家的供應增加，需求可能會持續疲軟。IEA 將一個月前發布的需求預期下修 40 萬桶 / 日。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在油價經歷 2018 年以來最漫長跌勢後，空頭回補的力道有助於推高油價。「美元走軟、殖利率大幅下降以及明年利率下調的前景合力推動空頭回補，原油價格走高。最近幾周的定位越來越傾向於降低價格，且隨著 FOMC 偏向降息，我們目前可能已經看到石油的低點。」Hansen 說。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周(12/8 止) 美國天然氣供應量庫存減少 550 億立方英呎，符合 S&P Global Commodity Insights 查訪的分析師預期，激勵天然氣期貨守住早盤漲幅。