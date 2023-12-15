Olive Garden母公司達頓餐廳獲利超過預期 調升財測

達頓餐廳 (DRI-US) 周五 (15 日) 公布的上季獲利超出預期，並調升全年財測，得益於 Olive Garden 和 LongHorn Steakhouse 等連鎖店的銷售增加。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司截至 11 月 26 日的第 2 財報與華爾街預期相比如下：

調整後每股盈餘獲利 1.84 美元，高於預期的 1.74 美元

營收 27.3 億美元，低於預期的 27.4 億美元

銷售額較去年同期成長 9.7%。該公司表示，這是由於納入 Ruth’s Chris Steak House 門市以及同店銷售額成長 2.8% 所致

Olive Garden 餐廳同店銷售額成長 4.1%，LongHorn Steakhouse 本季成長 4.9%。高檔餐飲則表現落後，本季銷售額下降 1.7%。

該公司股價在周五盤前交易下跌超過 1%。

達頓於 6 月完成了收購露絲酒店集團 (Ruth’s Hospitality Group)，該集團是連鎖餐廳茹絲葵牛排館 (Ruth’s Chris Steak House) 的所有者。在達 頓擁有並經營該餐廳 16 個月之前，該公司財報不會納入茹絲葵的同店銷售額。

達頓總裁兼執行長卡德納斯 (Rick Cardenas) 在財報聲明中表示：「本季我們的市占率繼續實現獲利增長，因為我們業績超過同行餐廳的銷售額和客流量。」

該餐飲集團還更新了 2024 財年展望，預計調整後每股獲利為 8.75 至 8.90 美元，高於該公司先前估計的 8.55 至 8.85 美元，其中不包括茹絲葵的交易和整合成本。這家 LongHorn Steakhouse 母公司也預計本財年銷售額將達到 115 億美元。