英業達墨國廠總座分享文化差異 代理人制度非常重要

電子五哥積極布局海外，英業達 (2356-TW) 墨西哥廠總經理陳文吉今 (15) 日在「2023 電電公會國際鏈結論壇」分享，在墨西哥最重要的就是建立好代理人制度，營運就不會有太大問題。

陳文吉表示，墨西哥的勞工法令嚴謹，有「Free to Work」的文化，想離開隨時就能離開，因此代理人制度顯得非常重要，只要建立好代理人制度，對於整體營運影響不大。

陳文吉進一步分享墨西哥與亞洲的文化差異，陳文吉說，在亞洲給加班費、獎金，員工大都願意工作。不過墨西哥就相對不同，曾經提出給到 2 倍的加班費、獎金，墨西哥員工都不見得願意，陳文吉認為，加班文化在墨西哥是行不通的。陳文吉還點出，墨西哥不做差異化的個人獎勵，因此獎金制度最嚴重可能導致罷工。

薪資水平方面，陳文吉分享，美墨邊境由於工業化程度較高，且與美國交流多，加上外語人才多，因此邊境薪資較內陸高。陳文吉提到，美墨邊境可以招攬到美國員工。陳文吉也點出邊境誘因，當進口材料加工完，出口至美國相對方便。即便內陸薪資較低，若高單價產品需要在內陸運輸，貨車恐遭搶劫。

最後陳文吉建議，在墨西哥的工廠管理有三大面向，包括安全管理、需要保全防竊防盜，以及符合墨西哥法規。