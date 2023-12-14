〈能源盤後〉美原油庫存意外大減 紅海油輪遭襲 支撐油價上漲1%

國際油價周三 (13 日) 自前一日觸及的近 6 個月低點小幅上漲約 1%，係因上周美國原油庫存減少程度大於預期，以及葉門的胡塞叛軍襲擊油輪引發市場擔憂中東石油供應的安全性。

交易員還指出，在聯準會 (Fed) 發表聲明後，原油價格守住漲幅。Fed 聲稱將維持利率穩定，並暗示明年將開始降低借貸成本。利率下降會削減消費者借貸成本，從而促進經濟成長和石油需求。

Brent 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 1.4%，收每桶 74.26 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 86 美分或 1.3%，收每桶 69.47 美元。

葉門叛軍 12 日對 1 艘挪威商業油輪進行軍事行動，隨後警告行經紅海的貨輪請勿進入被佔領的巴勒斯坦領土區域，藉以抗議以色列對加薩的持續轟炸行動。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (12/8 止) 美國商業原油庫存減少 430 萬桶，高於預期。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周 (12/8 止) 原油供應下降 270 萬桶。美國石油協會周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 235 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，EIA 公布原油庫存減少 430 萬桶，很大程度上反映從價稅的考量，因為墨西哥灣沿岸地區繼續導致總庫存下降，而俄克拉荷馬州庫欣 (紐約商業交易所交割中心) 的庫存繼續增加。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 表示：「EIA 的數據肯定比 API 數據更具支持性。」即原油供應下降幅度更加超出預期。

Brent 和 WTI 原油期貨價格周二下跌至 6 月以來的最低水準，且處於正價差狀態，交易員表示，這是看跌的，因為這會鼓勵造市者以當前價格購買石油並儲存起來，以便稍後價格上漲時出售。

美國利率

Fed 表示維持利率穩定，並暗示將於 2024 年結束貨幣緊縮政策。

其他消息

近 200 個國家在 COP28 會議上達成歷史性協議，開始減少全球化石燃料的消耗。

沙烏地阿拉伯能源部長表示，他與 COP28 主席國就最終協議達成一致，並補充說該協議不會影響沙烏地阿拉伯碳氫化合物出口。

石油輸出國組織 (OPEC) 在其月報中，將最新原油價格的下降歸咎於「市場過度擔憂石油需求增長」。

自 11 月 30 日 OPEC+ 宣布新一輪減產以來，Brent 原油期貨價格已下跌約 10%。

