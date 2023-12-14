鉅亨速報 - Factset 最新調查：91APP*-KY(6741-TW)EPS預估下修至3.57元，預估目標價為141元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對91APP*-KY(6741-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.57元，其中最高估值3.82元，最低估值2.83元，預估目標價為141元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.82
|4.71
|5.48
|最低值
|2.83
|3.72
|4.67
|平均值
|3.52
|4.26
|5.22
|中位數
|3.57
|4.32
|5.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,422,000
|1,720,000
|2,040,000
|最低值
|1,384,000
|1,614,000
|1,883,000
|平均值
|1,407,140
|1,657,290
|1,968,500
|中位數
|1,407,000
|1,646,000
|1,975,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.83
|2.58
|1.92
|0.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,262,840
|1,100,926
|875,213
|669,222
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6741/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。