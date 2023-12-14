中國頻現「短命基金」 今年來逾400檔基金黯然離場

今年來中國逾 400 檔迷你基黯然離場， 多檔基金成立不滿一年就「夭折」，還有一些基金在清盤邊緣苦苦掙扎。

據《國際金融報》報導，東方財富 Choice 的數據顯示，截至本周三（13 日），今年來共有 401 檔基金（按基金代碼計算）清盤，較一年年增加近 20%。

光大保德信基金在周二發布公告，表示光大保德信歲末紅利純債基金份額持有人大會於周一表決通過了《關於光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金終止基金合同的議案》，該基金周二起進入清算程序。

光大保德信歲末紅利純債為中長期純債型基金，成立於 2014 年 8 月。清盤前，2023 年該基金 A 類、C 類和 D 類份額收益分別為 1.21%、0.83%、1.21%，績效排名居同類型基金尾部。

這並非光大保德信基金 12 月清盤的第一檔基金，光大保德信吉鑫混合於 12 月 6 日進入清算程序。光大保德信基金旗下光大保德信銘鑫混合、光大保德信多策略優選一年、光大保德信事件驅動混合等多檔基金均在今年進入清算程序。

最近一個月，華泰柏瑞精選回報混合、財通資管新添益 6 個月持有、國泰睿吉靈活配置、上銀核心成長混合等多檔基金也進入清盤。

「清盤是基金行業優勝劣汰的一種體現，同時也有助於規範行業秩序，提高行業競爭力。另一方面，基金公司也應當加強風險控制和商品創新，提高基金經理的投資能力，以提高基金的長期業績表現，從而降低清盤的風險。」瑞融資產首席研究員梁曉曼表示。

今年以來，還有多檔基金成立不滿一年就「夭折」。東方財富 Choice 的數據顯示，截至周三，今年來清盤的基金中，有 26 檔基金（A/C 份額分開計算）成立不滿一年，就無奈進入清算程序。

長盛均衡回報混合成立於今年 1 月，運行八個多月，該基金資產淨值出現連續 50 個工作日低於人民幣 5,000 萬元的情形。自 9 月 19 日起，長盛均衡回報混合合約終止，並進入清算程序。

銀河恒益混合為偏債混合型基金，成立於 2022 年 10 月，經過基金持有人大會同意，該基金於 2023 年 5 月進入清算程序。截至清盤前，2023 年該基金 A 類和 C 類份額淨值增長率分別為 - 0.01%、-0.16%。

博時時代精選和長盛精選行業輪動混合均於 2022 年 9 月成立，由於基金資產淨值低於合約限制，兩檔基金均存續不到一年，分別在 2023 年 1 月和 3 月進入清算程序。

此外，交銀中債 1-5 年政金債指數、華潤元大潤安混合、海富通欣潤混合、方正富邦中證醫藥及醫療器械創新 ETF、申萬菱信宏量混合等多檔基金，成立不足兩年就進入清算程序。

某共同基金人士分析，每檔商品清盤的原因不一樣，但絕大多數都是因為商品績效不好，投資人最後選擇贖回，基金淨值和持有人數不斷減少，基金就等於自動終止。但是，也有個別被清盤基金是出於公司策略調整。