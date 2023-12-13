〈能源盤後〉通膨不猛 澆熄降息期待 原油又跌近4% 收在6月以來最低點

國際油價周二 (12 日) 下跌，Brent 和 WTI 原油期貨價格跌近 4%，收創近 6 個月來的最低點。市場對石油需求前景的擔憂，以及美國等非 OPEC 國家石油產量增加，這些因素持續打壓油價。

與此同時，美國 11 月通膨數據僅小幅攀升，分析師指出，該數據恐無法說服聯準會 (Fed) 在 2024 年初降息。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.71 美元或 3.8%，收每桶 68.61 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.79 美元或約 3.7%，報每桶 73.24 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油均創最近月期貨自 6 月 27 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 1.98 美元，為 2021 年 12 月 3 日以來最低收盤價。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 2.51 美元，為 7 月初以來最低點。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.9%，收每百萬 Btu 2.31 美元，是 6 月 12 日迄今最低。

市場驅動力

在美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 數據公佈後，石油期貨價格擴大走跌。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，具「黏性」的美國核心通膨數據降低了 Fed 第一季降息的可能性，這「通常會讓 Fed 引發的經濟衰退前景重新發揮作用」。

由於油價下跌，11 月美國 CPI 僅上漲 0.1%。 《華爾街日報》調查，經濟學家先前預測該 CPI 將連續第二次持平。

11 月核心 (不含食品和天然氣) CPI 上漲 0.3%，與華爾街的預測相符。

Fed 周三結束為期兩天的會議時將宣布最新的貨幣政策決定。

原油價格周一小幅走高，但此前 WTI 油價連續 7 周下跌，創 2018 年以來最長連跌。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二報告指出，市場對供應過剩和需求放緩的新擔憂情緒，超過了中東持續衝突帶來的影響。

外電周二報導，葉門的胡塞叛軍 (背後為伊朗支持) 發射至少一枚飛彈，擊中了一艘挪威油輪，致使其起火。

StoneX 堪薩斯城能源團隊表示，胡塞叛軍聲稱該油輪原欲前往以色列，而「叛軍已加緊行動，介入以色列與哈馬斯的衝突」，顯見中東緊張局勢加劇，航道的風險比衝突開始前更大。「但值得注意的是，叛軍尚未轉而攻擊沙烏地阿拉伯的石油設施，因此原油價格仍未受到緊張局勢升級的影響」。

此外，「原油需求通常會在每年的這個時候回升，因為煉油廠在結束秋季維修後進入高運行率。加上 OPEC + 宣布減產，原油價格似乎比幾周前的情況更加有利。」

「然而，這種基調很快發生轉變，係因汽油市場供應充足和餾分油市場供應日益改善，煉油商的利潤受到壓力，以及中國原油進口下降至 5 個月低點，而當前成品油需求低迷，因此原油市場供應日益充足。」

美國能源資訊局 (EIA) 周二發布月報，預期明年太陽能和風力發電將超過煤炭發電。

EIA 周三將發布美國上周石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周 (12/8 止) 原油供應下降 270 萬桶、汽油庫存增加 340 萬桶，以及餾分油庫存增加 160 萬桶。