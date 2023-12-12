習近平抵達河內 在越南媒體發表署名文章

中國國家主席習近平周二（12 日）中午乘專機抵達河內，開始展開越南國是訪問，避免越南與美國走得太近，習近平周二並在越南媒體發表署名文章。

據《彭博》報導，此行是習近平擔任國家主席以來第三次訪越，他可能會提供鐵路興建經費，而鐵路是越南出口的重要運輸系統。

越南在美中兩大國之間尋求微妙平衡

拜登政府全力限制中國在印太地區的影響力，加上中國在南海提出廣泛領土主張，迫使越南等國家在美中兩大國之間尋求微妙平衡。

本周越南從中國手上尋找經濟機會時，當然也會留意這種平衡。越南一直擔心中國會利用其經濟和軍事實力，在南海主張更多控制權。中越兩國在南海出現重疊主權主張，而美國正在向越南提供安全援助。

自 2017 年習近平訪越以來，地緣政治和經濟格局已然出現很大變化。越南成為美中貿易戰的最大贏家之一，企業將數十億美元的資金從中國轉移至越南，以確保供應鏈安全。

越南採取了更具包容性的成長方式，這從越南加強與美國及其盟國的關係中可見一斑。 在美國總統拜登 9 月訪問期間，兩國關係正式升級至「全面戰略夥伴關係」。

習近平發表署名文章

習近平周二在越南《人民報》發表題為《構建具有戰略意義的中越命運共同體 開啟攜手邁向現代化的新篇章》的署名文章，提出以下四大要點：

——保持戰略溝通，夯實中越命運共同體政治基礎。雙方要繼續保持高層戰略溝通，確保中越關係這條航船劈波斬浪、穩步向前。雙方要堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，統籌好發展和安全兩件大事，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。要進一步深化社會主義建設理論和實踐經驗交流，共同抵御外部風險挑戰，確保各自社會主義建設事業行穩致遠。

——發揮互補優勢，強化中越命運共同體合作基礎。中國正在以高水準對外開放推動構建新發展格局，越南經濟保持穩步增長，雙方要充分發揮地緣相近、產業互補優勢，加快推動共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接合作，不斷拓展在互聯互通、國企改革、綠色能源、關鍵礦產等領域合作，更好服務國家發展，更多惠及兩國人民。

——加強友好交流，築牢中越命運共同體民意基礎。遠親不如近鄰。中越關係的根基在人民、血脈在人民、力量在人民。我們要加大友好合作交流，充分發揮中越央媒、智庫、文旅、出版機構、廣播影視等部門對口交流機制效能，深化中文教育、職業教育、體育、衛生等合作，辦好中越人民論壇、青年友好會見等系列品牌活動，增進兩國人民特別是青年一代相互了解和感情。兩國要增開更多直航航班，中國將鼓勵更多中國遊客來到越南觀光，感受越南歷史文化的獨特魅力。

——妥善管控分歧，擴大中越命運共同體共識基礎。雙方要落實兩黨兩國領導人共識，妥善管控海上分歧，共同尋找雙方都能接受的解決辦法。雙方要著眼兩國人民長遠福祉，堅持互利共贏，積極推進合作，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安做出應有努力。