研華今年首度入榜道瓊永續世界指數 三大主軸提升競爭力

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今年首度入榜「道瓊永續世界指數（DJSI-World）成分股」，位列產業永續發展得分最高前 10% 企業，躋身國際永續標竿企業。公司表示，未來將持續從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發，提升永續經營競爭力。

此外，在標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）表現亦相當亮眼，整體成績不僅位居電腦、周邊與辦公電子設備（THQ Computers & Peripherals and Office Electronics）產業第四名；在治理及經濟面向，更獲得產業最高分、社會面向位居第二。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華近年訂定「永續地球的智能推手」作為 ESG 發展願景，而為加速全球能源的零碳轉型，於今年 6 月正式成為 RE100 會員，更在企業永續發展委員會通過 2040 年達成全球營運據點 100% 使用再生能源、2050 年達成淨零的兩大目標。

同時，也積極結合企業核心本業發展各項永續智能解決方案，包括智慧節能管理系統（iEMS）、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等與產業鏈生態系夥伴共創合作，2022 年來自永續產品營收的比例也超過 18%，以真正落實企業核心能耐結合永續目標，平衡發展 ESG 三面向。

研華表示，已於董事會層級成立永續發展委員會，督導 ESG 整體發展策略，將高階薪酬與 ESG 績效連結，讓永續思維深化至日常業務推動，未來將持續從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發，提升永續經營競爭力。