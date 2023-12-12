巴菲特又賣惠普 股權占比跌至5.2%

巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 週一 (11 日) 提交的監管文件顯示，波克夏持續減持惠普 (HPQ-US) ，公司持有股權已減持至 5.2%，受此利空襲擊，惠普週一盤後股價下跌超過 1%。

最新的拋售之後，波克夏仍持有 5,150 萬股惠普股票，價值約 16 億美元，股權占比跌至 5.2%，FactSet 的數據顯示，波克夏仍是惠普的第三大股東，僅次於全球頂級資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 和美國資產管理巨頭先鋒集團。

惠普預測個人電腦 (PC) 市場需求仍在復甦當中 (圖：REUTERS/TPG)

惠普 11 月 21 日公布上季營收低於預期，分析師指惠普季度業績令人失望，展望 2024 財年，惠普預估第一季經調整後每股純益為 0.76 至 0.86 美元，中間值低於市場預估的 0.86 美元。該公司維持 2024 全年獲利財測不變，每股純益為 3.25 至 3.65 美元，顯示個人電腦 (PC) 市場的需求仍可能正在復甦。

波克夏從 2022 年初開始增持惠普股票，自 2022 年 4 月結束買入，但這並未給波克夏帶來豐厚回報，惠普股價今年股價上漲超 13%，遠遜於大盤表現，那指今年迄今漲幅高達約 38%。

波克夏自今年 9 月 11 日至 13 日期間開始賣出部分惠普股票。許多觀察人士懷疑，巴菲特最終可能會出脫所有惠普股份。這位 93 歲的投資傳奇將持有的股票視為企業的一部分，因此一旦開始賣出，他通常會清倉。

惠普 (HPQ-US) 週一收紅 3.09% 至每股 0.37 美元，盤後股價下滑近 1%。