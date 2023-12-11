台灣半導體產業壯大 超微、輝達物流中心落地帶動產業鏈商機

經濟部今 (11) 日表示，成功爭取超微 (AMD-US) 及輝達 (NVDA-US) 執物流中心在臺設置，其中，超微預期從本季起至明年搭配高階 AI 伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長；輝達將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內。

經濟部表示，超微及輝達物流中心在臺落地，不僅帶動供應鏈商機，壯大臺灣半導體生態系同時，也能吸引更多國際大廠來臺投資，強化經濟戰略。

輝達選擇將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內，以因應全球日益成長之高階 AI 晶片需求，不僅促使輝達在臺進行更多元的零組件採購，其成品在臺組裝完成後直接運往全球市場，也有助培植本土半導體及 AI 伺服器廠商。

經濟部補充，輝達產品應用橫跨消費用和工業用且未來投資著重 5G、AI、自駕車、雲端、高階運用、資料中心等前瞻科技應用領域，在臺設立物流中心可望進一步增加在臺封測訂單比重，帶動臺灣先進封裝技術升級，鞏固臺灣半導體戰略地位。

超微 2022 年就啟動評估於亞洲另設立大型 (Mega) 物流中心投資計畫，經濟部多次召開會議協助廠商與財政部溝通說明計畫對臺經濟效益，終於順利推動該商在臺設立物流中心。

經濟部表示，超微預期從 2023 年第四季起至明 (2024) 年搭配高階 AI 伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長，將可逐步展現在臺設置物流中心之效益與對臺稅收之貢獻。

經濟部長王美花定期召開會議，追蹤重大招商案進度，以 AMD 及 NVIDIA 物流中心為例，當遇到法規適用解釋時率領同仁直接跨部會與財政部等單位討論，並說明外商投資案對臺經濟效益，進而協助廠商投資計畫順利落實。

經濟部強調，臺灣擁有連結亞太及全球市場的絕佳地理位置，加上完整產業聚落、具備資訊安全環境，且智慧財產權制度與國際接軌，為跨國企業安全且可信賴的投資地點。

近年因美中科技及貿易爭端、綠色與數位轉型等影響，促使全球供應鏈加速走向短鏈趨勢，經濟部將致力打造穩定、友善的投資環境，與國際社會接軌，結合優秀的科技製造實力，及關鍵外商持續投資，讓臺灣持續作為全球經濟成長的引擎。