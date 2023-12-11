劉強東也發話了 京東必須改變 無論如何不會躺平

在阿里巴巴集團 (BABA-US) 創始人馬雲表示「阿里會改」後，另一電商巨頭京東 (09618-HK) 創始人劉強東也發話了，他說，京東必須改變，否則沒有出路。

據《中國基金報》周日（10 日）報導，近日一位京東運營人員在內網發布一篇長文，歷數了京東目前存在的一些問題，主要包括：1、促銷機制複雜；2、平台大促需要提前規劃好節奏和力道；3、平台生態需要給到 pop 商家更多支持；4、低價心智，需要人人執行到位，貫徹到底。

劉強東在上周六晚間回覆該員工帖文，他表示，京東必須改變，否則沒有出路。他說：「相信我們一定會走出低谷。任何一個人任何一家公司都會經歷若干個頂峰和低谷才能成就偉大。」

「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」劉強東說。

就在拼多多市值即將超過阿里巴巴之際，馬雲於 11 月 29 日在阿里內網回覆員工帖子時表示，AI 電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰，「我更堅信阿里會變，阿里會改。」

拼多多強勢來襲，讓京東、淘寶等傳統電商大咖深感威脅。拼多多今年第 1、2 季的營收成長率分別為 58.18% 與 66.29%，第 3 季更高達 93.89%。

相較下，京東第 3 季營收為人民幣 2,477 億元，年增 1.7%。其中零售業務的營收為 2,121 億元，僅成長 0.1%。

零售電商行業專家、百聯咨詢創始人莊帥認為，拼多多的低價心智很有優勢，而淘天和京東越強調低價，拼多多越受益。