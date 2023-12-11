中國證監會最新發布！降費、調傭…啟動第二階段改革

中國證監會在上周五（8 日）發布《關於加強公開募集證券投資基金證券交易管理的規定》（以下簡稱《規定》），並公開徵求意見，正式啟動共同基金行業第二階段費率改革工作。

據《券商中國》報導，第二階段費率改革舉措主要包括：合理調降共同基金的證券交易傭金費率，持續完善證券交易傭金分配制度，強化共同基金證券交易傭金分配行為監管，進一步優化共同基金行業費率揭露機制。

證監會宣布，結合行業實際情況，將權益類基金的傭金分配比重上限由 30% 調降至 15%。考慮到小管理人的交易單元管理難度和券商運營交易單元的成本，權益類基金管理規模不到人民幣 10 億元的管理人，維持傭金分配比率上限 30%。

《規定》上路後，將進一步降低投資人承擔的綜合費率，有助於證券公司專注提升機構投資者服務能力，提供更加優質的證券交易、研究服務等，促進良好行業發展生態。

業界人士表示，證監會實施《規定》後，以 2022 年數據測算，共同基金股票交易傭金總額將從人民幣 188.68 億元降至 126.36 億元。

「同時，將全面加強共同基金證券交易監管，引導基金管理人合理分配交易傭金，優化完善交易傭金信息披露等要求。」上述人士表示。

華夏基金總經理李一梅說，今年基金行業規模首次超過了銀行理財，成為財富管理主力軍的一份子。在整個宏觀經濟大轉型背景下，共同基金規模逐漸擴大，說明投資人開始逐漸打破保本保收益的觀念，逐步接受淨值化理財的財富管理理念。

今年 7 月，證監會公布《公募基金行業費率改革工作方案》，擬在兩年內採取 15 項措施，全面強化共同基金費率模式，穩步降低共同基金行業綜合費率水準，目前已完成第一階段工作，正式啟動第二階段工作。