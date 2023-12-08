〈貴金屬盤後〉靜待非農就業報告 黃金期貨收黑 美元疲軟抑制跌幅

黃金期貨周四 (7 日) 小幅下跌，交易員在非農就業報告出爐前保持謹慎，但仍盼望看到勞動力市場轉弱，以支持聯準會 (Fed) 最快明年 3 月之前降息的押注。

2 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.1%，報每盎司 2046.40 美元。

黃金現貨價上漲 0.3%，報每盎司 2029.92 美元。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「市場的利率預期有些跑過頭。」他認為，金屬價格明年面臨的唯一風險，將是 Fed 把利率保持在高點更長一段時間。

降息押注曾帶動金價周一漲到每盎司 2135.40 美元，創空前新高，但因為降息時機充滿不確定性，金價當日就回跌超過 100 美元。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估 Fed 明年 3 月之前降息的機率有 62%。然而，路透訪調的經濟學家預測，美國利率至少到明年 7 月之前都不會變動。

對本身不孳息的黃金來說，降息能降低持有黃金的機會成本，因此有利於價格。

美國周四公布上周初領失業救濟金人數增加，10 年期美債殖利率周四徘徊在近三個月低點，美元指數 (DXY) 下跌 0.6%。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Evermett Millman 說，雖然已經具備刺激金價進一步上漲的因素，但預料黃金將在當前水準盤整和測試一段時間。

世界黃金協會 (WGC) 周四表示，假如美國經濟實現軟著陸，從歷史經驗判斷，黃金價格可能下跌或勉強持平。但考量到 2024 年是選舉年，黃金將有地緣政治緊張的因素加持，加上央行買盤仍在，意味著黃金 2024 年仍能獲得支撐。

白銀現貨下跌 0.4% 至每盎司 23.79 美元。白金上揚 2.1% 至每盎司 908.74 美元，鈀金也上升 2.8% 至每盎司 969.94 美元。