林百里：我們已進入生成式AI新時代 台灣有獨特地位

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (30) 日於亞洲醫療科技論壇中發表演講，林百里指出，我們已經進入生成式 AI 的新時代，並特別點出由於台灣掌握硬體及供應鏈，在 AI 浪潮中具獨特地位。

林百里指出，AI 發展第一波浪潮是 2012 年至 2022 年的分辨式 AI(Discriminative AU)。2022 年後正式進到 AI 第二波浪潮，也就是近期非常火熱的生成式 AI(Generative AI)。林百里提到，相較分辨式 AI 只能處理特定問題，生成式 AI 有有更豐富的輸出內容，以及多模態等。

林百里表示，由於 AI 超大規模運算的崛起，2022 年全球在圖像處理器 (GPU) 上花費約 350 億美元。他進一步說明，生成式 AI 降低了運算成本，能運算更複雜的模型，可以有更佳的成本效益，且高速運算也為全球生產力帶來革命性的改變。

此外，林百里也提到，2022 年生成式 AI 吸引 13.7 億美金投入，相當於過去五年的總和，且有 2/3 的創投都與生成式 AI 相關。

林百里說明，要讓生成式 AI 發展更完整，包含基礎層、模型層以及 APP 應用層三個環節缺一不可。基礎層包括硬體以及雲端空間，很多生成式 AI 模型不易商業化，且做成 APP 後如何與其他商品做出差異化，是相對困難的部分。

林百里在演講中也提到，生成式 AI 對於健康照護的重要性，包含 Google(GOOG-US) 的 ELIXR、Med-PaLM，以及微軟 (MSFT-US) 的 Nuance 與 Epic 系統，都與生成式 AI 智慧醫療息息相關。

林百里認為，生成式 AI 導入醫療領域，將有助於臨床決策，且會是典範轉移的巨大改變，無論是新創或是大公司都積極投入。