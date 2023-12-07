重電股短線將進入整理？合機、士電、樂事綠能、中興電、森崴能源怎麼看？

選前題材的大熱門，重電股，還有重電延伸出來的電纜電纜和風險相關，有哪些事該留意？首先我們可以發現合機 (1618-TW) 被打到跌停板，還有士電 (1503-TW)、樂事綠能(1529-TW)、中興電(1513-TW)、森崴能源(6806-TW) 都出現出大量且開高走低的狀況，這其中透露的訊息就是重電股整體來說今天走勢不強，更進一步的訊號就是短線可能進到整理，因為走勢延續性出現阻礙。

為什麼合機今天的跌停是弱勢訊號呢？因為合機今天盤中有一度走高，但終場卻殺回跌停板，而且出現超過 5 萬張的大量，以合機這檔股票來說，12/7 的大量應是歷史最大量，如此巨大的量代表有巨大買盤進駐，但縱使有這麼大的買盤量還是無法拉抬股價，最終仍收在跌停，代表賣盤的力道大過買盤，而且合機 12/6 是突破壓力區漲停，不是沒有漲到的股票，合理推斷今天的賣盤是獲利了結的出貨量，而進場買的人較大可能是前面沒賺到，想說今天要接便宜股票的散戶買盤。

至於士電、樂事綠能、中興電、森崴能源今天雖然沒有跌停，但價格也是開高走低，而且除了中興電以外，都出現量增價不漲的狀況，以量和價的互動來判斷，量增加代表有買盤去買，股價卻收低，買盤力道明顯不足，也是有短線出貨的狀況，雖然沒有像合機這麼弱勢，但走勢延續性短線上可能受阻，就是有進到短線整理的可能，想買的人不需急於一時，可先觀察個幾天，能有機會買到更低檔。

另外今天的汽車零組件股出現走勢不一致的狀況，堤維西 (1522-TW) 出現大量開高走低留上影線，但耿鼎 (1524-TW) 今天還鎖在漲停，可是耿鼎 10/25 高點有個 10 萬張的壓力量，今天的漲停量才 1 萬 4 千張，站過壓力區高點後的量少於前波高點這麼多，這種狀況並不常見，而且堤維西率先走弱，耿鼎可能會被影響，建議耿鼎有獲利的人明天能跑就跑。

至於還在區間箱型整理可以留意後續轉強的股票，京元電子 (2449-TW)、神基(3005-TW) 可以注意。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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