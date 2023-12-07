瞄準醫療照護產業 台新銀助醫事機構金融便捷化

台灣預計 2025 年邁入「超高齡社會」，65 歲以上高齡人口占總人口比率達到 20%，因應高齡人口持續增加，未來 10 年健保醫療費用恐將逐年成長。台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行看準趨勢，積極投入醫療產業經營，過往協助眾多醫事機構開業，近期再以健康永續的概念，推出五大「常態權益」診所藥局服務新方案。

台新銀行說明五大「常態權益」，第一，無論健保特約機構規模大小，台新銀行皆派專屬團隊到府服務，協助特約機構處理銀行往來申請流程、健保特約事務，讓人力精簡的診所藥局基層機構，也能享有客製化金融服務。

第二，台新銀行以自身數位金融優勢，提供便捷快速的企業網銀平台，免收取網路平台開辦費及電子驗證載具申辦費，協助醫護人員線上完成日常收支作業，節省作業時間成本無須再勤跑分行。

第三，考量診所藥局產業資金運用的特殊性，具有長期且持續性的遞延性付款需求，以大量支票等方式支付營業場所租金、藥品、設備採購等特點，台新銀行協助健保特約機構開業時即可申請開立支存帳戶及足額支票張數請領，無須受限一定的存款金額，還能減免票信查詢費用。

第四，連鎖機構負責人更換，隨之而來的帳戶更名作業，往往影響健保費用撥付作業及診所藥局業務發展，台新銀行協助客戶延緩原有帳戶銷帳，或沿用原帳戶，以協助健保撥付款項不中斷，診所藥局業務得以續行。

第五，台新銀行提供診所藥局等小微企業，開立「頭家專屬新台幣優利活存帳戶」，享有優於一般活存利息，最高加碼 0.3%；凡選定台新銀行作為健保代付指定金融機構的診所藥局業者，可享有每月 10 次跨行轉帳、5 次臨櫃匯款免手續費優惠，隨著客戶業務規模擴大、帳戶存款餘額成長，還可升級享有更多次數的交易手續費優惠。

台新銀行表示，除了提供診所藥局公司戶金流服務便利，也可結合從業人員薪資轉帳作業，讓員工享有較優的利率優惠，每月提供跨行存、提款、轉帳交易免手續費等小確幸。