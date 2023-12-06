〈能源盤後〉市場質疑OPEC+減產能力 油價連4日走跌 收7月以來最低

國際油價周二 (5 日) 收在 7 月以來最低點，係因市場對 OPEC+ 明年初進一步減產的能力持懷疑態度，促使油價連續第四個交易日下跌。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 72 美分或 1%，收每桶 72.32 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 83 美分或近 1.1%，報每桶 77.20 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨收盤創 7 月 6 日以來最低。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.11 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.64 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.71 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，上周 OPEC + 的會議結果顯然令人失望，因為追加的減產數量並不令人印象深刻，而且 2024 年的減產政策屬於自願性質。

根據彭博社周一報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲本周表示，倘若有必要，OPEC + 減產舉措「絕對」可以持續至第一季之後。

Richey 周二表示，市場針對上述說法並不買帳，空頭正逼迫 OPEC + 提出更明確的長期政策前景，以及該組織「不惜一切代價」將油價維持在 80 / 桶美元附近或之上的保證。

與此同時，美國能源部副部長 David Turk 周一表示，美國正盡可能地補充戰略石油儲備 (SPR)，且已經持續了幾個月，按照目前的價格，美政府會持續這樣做。

Sevens Report Research 分析師周二報告指出：「展望未來，石油價格走勢將變得越來越劇烈，如果未來沒有某種積極或看漲的市場催化劑，WTI 可能會測試今年低點 67 美元 / 桶。」

美國能源情報局 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (12/1 止) 美國商業原油庫存減少 410 萬桶、汽油和餾分油供應量均增加 80 萬桶。

