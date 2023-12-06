全球5G智慧工廠聯盟首度來台 20家台廠搶5G商機

全球 5G 智慧工廠聯盟 (5G-ACIA) 首度來台，今 (6) 日舉辦開幕典禮暨簽約儀式，吸引近 100 家國內外製造及通訊設備大廠，其中台廠有 20 家參與。台灣資通產業標準協會 (TAICS) 與 5G-ACIA 簽署 MoU，共同推動 5G 工業聯網應用與標準。

參與的台灣廠商包括和碩、四零四、亞旭、仁寶、光寶、雲達、佐臻、中磊以及英業達等。王美花表示，國內廠商展示 5G 相關技術與硬體，台灣是國際上非常重要的供應鏈夥伴。研調機構預估，全球 5G 智慧製造市場規模在 2030 年可達 1400 億美金 (約新台幣 4.5 兆)，而台灣是半導體、資通訊產業的強國，因此台灣非常適合作為 5G 導入智慧工廠的試驗場域。

王美花指出，透過 5G 應用場域的試驗，可與 5G-ACIA 國際大廠攜手合作加速實際落地，增加跟國際的連結。此外可以更進一步了解智慧製造的國際標準，期待台灣廠商可以融入其中，爭取更多的商機。

TAICS 理事長徐爵民表示，5G-ACIA 匯集全球 5G 工業聯網的需求與規範，TAICS 也有台灣產業物聯網技術的規範，TAICS 透過與 5G-ACIA 合作，交流工業物聯網的技術文件、產業標準以及 5G 智慧製造發展現況，共同推動 5G 工業物聯網的應用，並參與國際組織 3GPP 5G/6G 通訊標準制定，協助國內產品打入國際供應鏈。

5G-ACIA 主席 Dr. Andreas Müeller 則表示，與 TAICS 的合作，象徵將工業 5G 從理論層面轉向實踐，未來將共同打造推動創新，為工業領域無線連接設立新標準生態系，且是台灣以及全球工業 5G 解決方案的重要里程碑。